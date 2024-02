Il ciclone è in Sicilia: allagata Castelvetrano

Il maltempo dilaga su tutta l’Italia, colpendo anche le regioni del Sud che finora avevano goduto di un clima più stabile e mite. Tutta colpa del ciclone tirrenico che si si sta spostando verso la Sicilia. Già colpito il Trapanese: una bomba d’acqua ha interessato all’alba Castelvetrano, causando allagamenti di strade (foto Facebook), sottopassi e locali ai piani interrati. Alcuni tombini sono saltati. Decine gli interventi operati dai vigili del fuoco. Il sindaco Enzo Alfano ha disposto la chiusura delle scuole. Fino a questo momento non ci sono stati danni alle persone. Le intense piogge hanno fatto allagare il quartiere l’Orto dove in alcune vie l’acqua ha raggiunto oltre un metro d’altezza. Alcune abitazioni a pian terreno sono state invase dall’acqua ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Difficoltà nel traffico si sono registrate anche in via Marco Minghetti, la strada che conduce da Castelvetrano a Partanna. Il maltempo si dovrebbe spostare verso l’Agrigentino, meno colpito il settore orientale.