Giovane ucciso in casa a Vittoria, il killer si è costituito

VITTORIA (RAGUSA) – La notte scorsa si è consegnato ai carabinieri il presunto omicida di Giovanni Russo, il 23enne ucciso ieri in casa intorno alle 21, in via Colle d’oro, nella zona del quartiere Maritaggi, non distante dall’ospedale Guzzardi. A.V., 29 anni, ieri sera avrebbe esploso alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto alla testa la vittima. Russo è morto subito. L’indagato è stato interrogato dal magistrato di turno, il sostituto procuratore Ottavia Polipo, che già ieri sera si era recata a Vittoria, ma non ha risposto alle domande del magistrato. A.V., che era assistito dal suo avvocato, Matteo Anzalone, è stato portato nel carcere di Ragusa. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nel mondo degli stupefacenti controllato a Vittoria dal clan mafioso dei Ventura. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.