GALLODORO (MESSINA) – Un giovane, che si era lanciato in volo con il parapendio, a causa di una caduta improvvisa, è rimasto ferito e impossibilitato a muoversi in una zona impervia nei pressi di Gallodoro nel Messinese. E’ stato soccorso dai vigili del fuoco. I sanitari del 118 lo hanno trasportato con l’elisoccorso in ospedale a Messina.