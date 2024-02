Distrutta la targa per Giorgio e Antonio

BAGHERIA (PALERMO) – E’ stata danneggiata a Bagheria la targa commemorativa dei due ragazzi omosessuali di Giarre uccisi nell’ottobre del 1980, Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, la cui storia è stata raccontata da Beppe Fiorello nel film “Stranizza d’amuri”. La denuncia alla polizia è stata presentata da Piero Montana, fondatore nel 1976 del Fuori di Palermo, movimento di liberazione omosessuale. “La targa di piazzetta Verdone – dice Montana – è stata ridotta in rottami, per eliminare il ricordo dei due ragazzi. Un atto vandalico e sicuramente omofobo. E’ successo il 12 o 13 febbraio e nessuno si è premurato di andare in questura per la denuncia, neppure l’amministrazione di Bagheria”.