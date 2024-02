A passeggio per Catania col curriculum devastante

CATANIA – Andava a passeggio in corso Indipendenza, portandosi dietro svariati precedenti penali per spaccio di droga, detenzione illegale di armi clandestine, ricettazione, rissa e danneggiamento. Quando ha visto l’auto della polizia ha improvvisamente cambiato strada, destando l’attenzione degli agenti di Catania, che lo hanno fermato e identificato. Si trattava di un 37enne catanese sottoposto alla libertà vigilata e con un’ulteriore misura pendente, il collocamento in una casa lavoro per un anno, disposto dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Catania. E’ stato così portato nella Casa lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto.