CATANIA – Domani l’arcivescovo di Catania Luigi Renna visiterà la mostra di illustrazioni su Sant’Agata esposte in metropolitana e realizzate dagli studenti dell’Accademia di belle arti. L’appuntamento è per le 12 nella stazione Giovanni XXIII. Per l’arcivescovo sarà anche l’occasione per conoscere la metropolitana per la prima volta. I disegni, esposti nei vagoni fino alla fine di febbraio, sono ispirati al culto e all’iconografia della patrona.