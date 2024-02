CATANIA – Carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale, insieme sulle strade della movida per controllare il territorio. I poliziotti di Catania hanno sorpreso un uomo intento ad esercitare, abusivamente e con atteggiamenti molesti, l’attività di parcheggiatore in piazza Lupo. L’uomo, un 39enne, è stato fermato mentre dava indicazioni per il parcheggio ad alcuni automobilisti, a cui, poi, richiedeva un compenso.

I poliziotti hanno, pertanto, contestato l’illecito amministrativo al 39enne, multandolo e allontanandolo immediatamente dal luogo in cui stava esercitando l’attività illecita. Mentre nella vicina via Plebiscito i militari hanno sorpreso un 48enne mentre esercitava, abusivamente, l’attività di parcheggiatore, applicandogli le sanzioni previste ed allontanandolo dal luogo.