CATANIA – Gli agenti della squadra mobile di Catania hanno effettuato controlli nel quartiere San Cristoforo nei pressi di un immobile nel quale già alcuni giorni fa avevano sorpreso e arrestato un pusher. Sospettando che l’immobile fosse ancora utilizzato per lo spaccio, i Falchi hanno effettuato un appostamento, monitorando i movimenti intorno allo stabile, cinturandolo per evitare eventuali fughe. Dopo aver notato i movimenti sospetti di alcuni giovani, gli agenti sono entrati nell’appartamento, dove hanno sorpreso due pusher, un 60enne e un 30enne, entrambi con precedenti, con un acquirente. I due spacciatori hanno cercato di fuggire attraverso il balcone del palazzo, ma i poliziotti li hanno raggiunti fermandoli al piano inferiore. Nel corso della perquisizione è stata trovata della cocaina suddivisa in dosi e materiale per la pesatura e il confezionamento della droga in dosi. I due sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Catania Piazza Lanza.