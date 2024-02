Aci Catena: scontro tra auto, grave persona incastrata tra le lamiere

ACI CATENA (CATANIA) – I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti stamattina in via Nizzeti ad Aci Catena per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo della propria vettura ed è stata estratta dai vigili del fuoco con la collaborazione dei sanitari del 118. E’ stata poi trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro per un politrauma e dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.