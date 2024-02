CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 47enne albanese ospite di un albergo in viale Kennedy. Nel momento in cui è stato registrato dalla struttura è scattato un ‘alert’ nel ‘sistema alloggiati’, arrivato alla sala operativa della questura, in quanto a suo carico risultava un ordine di cattura emesso dalle autorità belghe. I poliziotti, appena ricevuta la segnalazione, sono intervenuti nella struttura e hanno fermato l’uomo. Sul 48enne pendeva un mandato d’arresto europeo per “coltivazione, produzione, lavorazione, possesso e trasporto di sostanze stupefacenti, nonché partecipazione nell’organizzazione criminale dedita allo spaccio”. Il 47enne è stato portato nella casa circondariale di Piazza Lanza.