San Cristoforo, armi e droga nel garage

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato un 23enne pregiudicato per detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Durante un servizio di pattugliamento nel quartiere San Cristoforo, in una traversa di via Cordai i militari hanno notato un movimento insolito vicino a un garage, davanti al quale sostavano due giovani, seduti in sella a un motorino. E’ quindi scattata la perquisizione: addosso a uno dei due è stata trovata una chiave che apriva proprio il vicino box auto, utilizzato a loro dire quale rimessa per lo scooter, per concessione del proprietario amico loro. L’eccessivo nervosismo ha indotto i carabinieri a ispezionare il garage. Mentre i militari stavano aprendo la saracinesca, si è presentato il 23enne che ha ammesso di essere il proprietario del garage. Nascosti tra gli scatoloni sono stati trovati un fucile tipo doppietta, una pistola scacciacani, due involucri contenenti marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi.