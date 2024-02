ACIREALE (CATANIA) – Scattano i primi ordini di allontanamento per i parcheggiatori abusivi ad Acireale. Ieri pomeriggio tre parcheggiatori abusivi che monopolizzavano le aree a parcheggio a ridosso di via Galatea e piazza Livatino sono stati sanzionati e per loro è scattato l’ordine di allontanamento previsto dal Regolamento per la Salvaguardia della Sicurezza Urbana e della Incolumità pubblica del Comune di Acireale, approvato nel dicembre del 2023. I tre, secondo quanto accertato degli agenti della polizia municipale di Acireale, avrebbero “impedito la libera accessibilità e la fruizione delle infrastrutture, violando il divieto di stazionamento o di occupazione di spazi”.