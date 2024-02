Torna l’appuntamento con la Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica nella sua ventiduesima edizione, un evento di riferimento che ogni anno vede la presenza di illustri esponenti del mondo scientifico e istituzionale per dibattere e valutare le novità nel campo farmaceutico. Quest’anno la conferenza si terrà nell’hotel Four Points Sheraton ad Aci Castello il 29 febbraio e il 1° marzo. La conferenza, coordinata dal prof. Filippo Drago, direttore del Master in Discipline Regolatorie del Farmaco dell’Università di Catania, si distingue per il suo ricco programma di interventi.

Il congresso si aprirà il 29 febbraio con una giornata dedicata ai focus groups, all’interno dei quali rappresentanti di circa cinquanta industrie farmaceutiche discuteranno i temi cardine della conferenza, confrontandosi sulle strategie di sviluppo di farmaci per patologie rare e orfane, sull’impatto del nuovo regolamento europeo HTA, sull’importanza dell’innovazione e sulle sfide regolatorie nella progettazione dei trial clinici. La conferenza proseguirà l’1 marzo con l’introduzione del prof. Filippo Drago, mente e anima di questo incontro annuale, che con la sua visione d’insieme guiderà i partecipanti nel dibattito. Nel corso dell’evento sono previsti gli interventi d’indirizzo di Giuseppe Cirino (presidente della Società Italiana di Farmacologia), di Marcello Cattani (presidente di Farmindustria), di Giovanna Volo (assessore alla Salute della Regione Sicilia), di Americo Cicchetti (direttore generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute), dell’onorevole Massimiliano Fedriga (presidente della Conferenza Stato-Regioni), del deputato Francesco Ciancitto (componente della Commissione Affari Sociali della Camera).

Il dibattito si intensificherà con la sessione dedicata al “Nuovo regolamento europeo per l’HTA”, moderata da Arturo Cavaliere, presidente Sifo. Voci esperte come Pierluigi Russo, direttore Ufficio Valutazioni Economiche e Registri di Monitoraggio, Aifa, Roma, Marco Marchetti, dirigente Unità Operativa di HTA, Agenas, Roma e Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria, Università di Tor Vergata, Roma, esploreranno le nuove direttive europee.

Seguirà un’esplorazione delle “Criticità regolatorie nel disegno dei trial clinici”, guidata da Armando Genazzani, professore ordinario di Farmacologia all’Università di Torino. Andrea Marcellusi, presidente Ispor Italia, Roma, Sandra Petraglia, dirigente Area Pre-Autorizzazione dell’Aifa, Roma e Nello Martini, presidente della Fondazione Ricerca e Salute di Roma, offriranno un’analisi approfondita.

Nel pomeriggio, il focus si sposterà su “Aggiornamento dei criteri di innovatività”, con Antonietta Martelli, professore ordinario Università di Genova, alla guida della discussione insieme a Patrizia Popoli, dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità, Gianluca Trifirò, professore ordinario di Farmacologia, Università di Verona, e a Francesco Trotta, dirigente Settore HTA ed economia del farmaco, Aifa, Roma. Infine, la sessione su “Farmaci per patologie rare e orfane” vedrà Gian Domenico Nollo, presidente SiHTA, aprire il dibattito, con interventi significativi da parte di Giovanna Scroccaro, direttore Direzione Farmaceutico, protesica e dispositivi medici Regione Veneto e Annalisa Capuano, rappresentante dell’Italia presso il Prac, Ema, Amsterdam e di Claudio Jommi, professore di Economia Aziendale, Università del Piemonte Orientale, Novara.

La discussione riguardante ciascuno dei quattro temi della Conferenza sarà arricchita dagli interventi dei referenti dei focus group: Francesca Patarnello di AstaraZeneca, Tiziana Mele di Lundbeck, Francesca Randon di Novartis, Cristina Teruzzi di Sobi. È prevista una sessione con i rappresentanti della nuova Commissione Scientifico-Economica di Aifa.