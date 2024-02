Colpi di pistola dopo una lite: un morto, fermato anche il ferito

PALERMO – Svolta nell’omicidio di ieri sera avvenuto nel rione palermitano dello Sperone. Dopo una notte di indagini sono state fermate dalla polizia tre persone per omicidio, tentato omicidio, porto abusivo d’arma da fuoco e tentata estorsione, reati aggravati dal metodo mafioso. Due degli indagati, Camillo e Antonio Mira, padre e figlio, rispettivamente di 55 e 20 anni, abitano nello stesso palazzo dove è avvenuta la sparatoria, in via XXVII maggio, costata la vita a Giancarlo Romano, 37 anni, mentre è rimasto ferito all’addome e alla testa Alessio Caruso, 27 anni, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Buccheri La Ferla. Proprio quest’ultimo è il terzo indagato: Caruso si era infatti reso protagonista di un primo scontro a fuoco, avvenuto pochi minuti prima, di fronte a una sala scommesse in corso dei Mille, nel quale erano rimasti feriti un avventore e il 55enne autore dell’omicidio di Giancarlo Romano.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una lite poi degenerata per il tentativo di estorsione sui proventi illeciti generati dalle scommesse clandestine e in particolare da un debito maturato dall’autore dell’omicidio nei confronti della vittima, mai onorato. Romano e Caruso sarebbero stati inseguiti prima di essere raggiunti dai colpi d’arma da fuoco esplosi da almeno due pistole. Sul luogo della sparatoria sono stati trovati infatti bossoli di due calibri diversi come avrebbe accertato la scientifica. Sono state eseguite perquisizioni nella notte e uno dei due fermati sarebbe stato trovato a casa con una ferita d’arma da fuoco alla gamba. La ricostruzione dei fatti è avvenuta grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza installate nella zona, dalle perquisizioni effettuate dagli investigatori sono state trovate anche due armi utilizzate negli scontri a fuoco.