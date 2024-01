Vittoria rosanero sotto la pioggia

PALERMO – Torna al successo il Palermo e lo fa in casa contro il Modena per 4-2. A decidere la partita le reti di Segre, Brunori e la doppietta di Soleri (foto Facebook Palermo Fc). Per il Modena in gol Battistella e Abiuso. Partita rocambolesca sotto una pioggia battente con i rosanero due volte avanti e due volte recuperati, poi l’ingresso in campo di Soleri decide i giochi. Corini schiera Graves, Nedelcearu, Ceccaroni e Lund in difesa davanti al portiere Pigliacelli; a centrocampo ci sono Henderson, Gomes e Segre; in attacco tridente confermato con Insigne, Brunori e Di Francesco.

L’avvio è positivo per il Palermo che controlla il pallone e cerca subito l’affondo. Lo trova all’8′ con Segre di testa su un pallone rimesso in mezzo dalla sinistra da parte di Henderson. I rosanero provano a cercare il raddoppio, non riescono a costruire azioni pericolose ma mantengono il possesso del pallone. Su una distrazione difensiva della squadra di casa però il Modena pareggia: Ponsi al 31′ mette il pallone in mezzo dalla destra dove arriva Battistella che di testa segna il gol dell’1-1. Serve una giocata di Brunori, al 35′, per riportare i rosanero in vantaggio: Ceccaroni lancia lungo, il capitano del Palermo controlla il pallone sulla sinistra, si gira e mette il pallone in porta sul palo più lontano.

In avvio di secondo tempo il Modena prova ad alzare il ritmo, Corini corre ai ripari e al 9′ inserisce Di Mariano e Vasic per Insigne ed Henderson. Al 14′ però il Modena pareggia nuovamente con Abiuso, rapido a ribadire in gol una respinta di Pigliacelli su colpo di testa di Battistella. Alla mezz’ora Corini inserisce forze fresche con Soleri al posto di Di Francesco e Aurelio per Lund. Proprio Soleri, al 43′, ben servito in profondità da Segre, in scivolata anticipa il portiere del Modena Gagno e riporta avanti i rosanero. Al 51′ ancora Soleri chiude la partita con la sua doppietta: Segre ruba palla a centrocampo, serve sulla sinistra Mancuso che mette in mezzo per il gol di piatto destro dell’attaccante. L’assistente segnala il fuorigioco, ma il var conferma il gol.

“C’è un lavoro motivazionale, tecnico tattico, e uno spirito di andare oltre dei ragazzi che mettono durante il lavoro in settimana e lo hanno fatto vedere anche oggi contro il Modena. I ragazzi sono generosi, vanno forte, ma devono andare fortissimo per vincere le partite in un momento schizzofrenico del campionato”, ha detto l’allenatore del Palermo Eugenio Corini. “Vedete i risultati che ci sono – ha detto Corini – questa è la Serie B, magari poi ci saranno tanti 0-0, ma bisogna stare dentro l’andamento del campionato, oggi siamo riusciti a rimettere le cose come volevamo, siamo andati a prenderci la vittoria che volevamo e che riaccorcia la classifica. Sarà così fino a metà o a fine marzo e noi dobbiamo starci dentro”.

Al di là della vittoria, ancora una volta il Palermo ha messo in evidenza lacune difensive. “Penso che la squadra perfetta in Serie B non esiste – ha detto Corini – esiste il coraggio di stare dentro alle varie fasi della partita. La B è forse il campionato più equilibrato fra le leghe europee, c’è qualche dettaglio da limare e ci lavoriamo con lo staff in settimana. Volevo vedere una reazione rispetto alla partita contro il Cittadella, in cui abbiamo fatto una buona prestazione ma non sufficiente per il risultato, e l’ho vista. Mi piace lo spirito di gruppo, il gesto più bello è stato, al di là dei due gol di Soleri, quello di Mancuso che a 40 secondi dalla fine serve il compagno invece di provare a fare gol”.

A proposito di Soleri, Corini ha risposto a chi gli ha chiesto se il giocatore è sul mercato. “Soleri ha mercato perché è un bravo giocatore – ha detto Corini – questa situazione si era creata già questa estate e gli ho detto che se fosse voluto rimanere lo avrei tenuto con piacere. Quando gioca fa bene, ci sono club interessati, ma fino a quando ha il sorriso e la volontà di rimanere qui io con lui vado in battaglia e per lui sono pronto a dare le testate contro le traverse”.

PALERMO-MODENA 4-2

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 5.5; Graves 6, Nedelcearu 5.5, Ceccaroni 6, Lund 6 (30′ st Aurelio 6); Henderson 6.5 (9′ st Vasic 6.5), Gomes 6.5, Segre 7.5; Insigne 6 (9′ st Di Mariano 6), Brunori 7 (39′ st Mancuso 6.5), Di Francesco 6 (30′ st Soleri 7.5). In panchina: Nespola, Kanuric, Ranocchia, Buttaro, Valente, Mateju, Coulibaly. Allenatore: Corini 7.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Ponsi 6 (12′ st Riccio 5.5), Zaro 5.5, Pergreffi 5, Corrado 5; Battistella 6.5, Gerli 5.5, Magnino 5 (1′ st Strizzolo 5); Tremolada 6 (12′ st Abiuso 6.5); Manconi 6 (34′ st Palumbo sv), Gliozzi 6 (12′ st Bozhanaj 5.5). In panchina: Seculin, Vandelli, Falcinelli, Vukusic, Cotali, Mondele. Allenatore: Bianco 5.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo 6.

RETI: 8′ pt Segre, 31′ pt Battistella, 35′ pt Brunori, 15′ st Abiuso, 43′ st Soleri, 51′ st Soleri.

NOTE. Spettatori: 17.248. Ammoniti: Ponsi, Tremolada, Pergreffi, Brunori, Strizzolo, Abiuso. Angoli: 7-8. Recupero: 4′; 5+1′.