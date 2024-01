Multe a tre paninari catanesi

CATANIA – Continuano a Catania i controlli della polizia sui cosiddetti ‘food truck’, furgoni ambulanti per la somministrazione di alimenti e bevande, posizionati in piazza Giovanni XXIII davanti alla stazione centrale. Gli agenti, con l’ausilio della polizia ferroviaria, dell’Ispettorato del lavoro, del personale dell’Asp igiene, Asp Spresal e della polizia locale, hanno controllato 4 esercizi ambulanti per la somministrazione alimenti e identificato 64 persone.

Accertate diverse irregolarità. Infatti, tre delle quattro attività sono state sanzionate per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, per un importo di 173 euro, e conseguente sequestro amministrativo di tavoli e sedie collocati sulla sede stradale e sui marciapiedi. A una delle attività è stata contestata la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, con la conseguente sanzione di 1.000 euro, oltre alla sanzione prevista dall’art. 80 del Codice della Strada, in quanto il veicolo utilizzato non era stato sottoposto alla revisione periodica. Ai titolari delle attività commerciali sono state imposte diverse prescrizioni e sono stati invitati nei prossimi giorni a produrre ulteriore documentazione. Conclusi gli accertamenti si è proceduto a ripristinare lo stato dei luoghi e allo sgombero dell’area.