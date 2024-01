CATANIA – Un uomo di 72 anni è stato trovato morto a Santa Venerina all’interno di un pozzo profondo circa 6 metri. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania. Il pozzo è nel terreno dell’azienda di famiglia, in via Pennisi. A chiamare i pompieri sono stati i familiari. Ancora non sono chiare le dinamiche del decesso.