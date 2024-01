Catania, in quattro ai saluti

m.c.) Una vera rivoluzione, altro che riparazione. Il Catania si guarda indietro e vuol cambiare tanto, se non tutto. Dopo il terremoto di inizio novembre, via l’allenatore e il direttore sportivo. Adesso, a gennaio, un organico ampliato in maniera significativa in attesa di piazzare le uscite.

E allora, dopo le quattro ufficializzazioni della settimana scorsa, le tre, finora, di questa settimana. Mancava un difensore ed ecco Kontek, 26 anni, accordatosi con il club rossazzurro per un anno e mezzo. Si voleva puntellare l’attacco ed ecco Peralta, 27 anni, contratto fino al 2026. Martedì, invece, era stato il turno di Cianci.

La rosa adesso è extra large. Bisogna sfoltire e qualcuno è già pronto per partire. In quattro sono ai saluti: Lorenzini va a Novara, Deli alla Casertana (la società ha ufficializzato nel pomeriggio la cessione a titolo definitivo), Maffei al Fiorenzuola, Dubickas alla Feralpisalò.

Ma altri rossazzurri restano in uscita: Rizzo, Ladinetti, Mazzotta, De Luca e Marsura, quest’ultimo possibile pedina in uno scambio. Quanto a Silvestri, bisognerà prima verificare le sue condizioni di salute per capire se il giocatore dovrà ricorrere ad una operazione.