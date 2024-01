TRAPANI – Trapani, unica città siciliana tra le finaliste per il titolo di Capitale italiana del libro 2024, è pronta in vista delle audizioni che si svolgeranno in videoconferenza con il ministero della Cultura il 31 gennaio a partire dalle 9.30. La città di Trapani si collegherà dalla suggestiva sala lettura della Biblioteca Fardelliana. L’audizione sarà presieduta dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, affiancato dall’assessore alla Cultura, Rosalia d’Alì, e dal progettista del dossier di candidatura, Federico Costanza.

L’intera audizione sarà accessibile in diretta sulla pagina Facebook del ministero, della città di Trapani, di Trapani capitale delle culture euromediterranee e della biblioteca Fardelliana. Assisteranno all’audizione rappresentanti delle associazioni, nonché istituzioni e operatori culturali. “Questa iniziativa riflette l’impegno della comunità trapanese nel dimostrare il proprio valore come centro culturale”.

“La partecipazione al dossier di diverse realtà culturali della società testimonia l’ampio sostegno e l’entusiasmo per la candidatura. La città si prepara ad esporre le sue qualità letterarie e culturali nella speranza di ottenere il riconoscimento come Capitale italiana del libro 2024, con la decisione finale prevista nel corso del mese di febbraio”, si legge in una nota del Comune.