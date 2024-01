È morta Sandra Milo, aveva 90 anni

È morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l’aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. Una lunghissima carriera, quasi settant’anni di cinema, che l’ha vista collaborare con i più grandi registi.

Da Roberto Rossellini ad Antonio Pietrangeli, da Sergio Corbucci a Federico Fellini, da Luigi Zampa a Dino Risi, Luciano Salce, Duccio Tessari, Pupi Avati, Gabriele Salvatores fino a Gabriele Muccino. Di lei si è tanto parlato per i suoi amori del passato. Da Alberto Sordi, con cui aveva esordito ne Lo scapolo (1955) di Antonio Pietrangeli, fino alla serie Gigolò per caso, uscita a Natale on demand. E poi i figli e la tv: amatissima dai più piccoli negli anni novanta.