Tragedia familiare, dopo Paolo muore Maria Grazia

MESSINA – A poche ore dal ritrovamento del corpo senza vita di Paolo Mollica Nardo, adesso anche la sorella Maria Grazia è venuta a mancare. La donna, già malata da tempo, è deceduta alle 7 di questa mattina. Le esequie si terranno alle 15 di domani nella chiesa di San Nicolò sul viale S. Martino, a Messina. Il fratello della donna, Paolo Mollica Nardo, 42 anni, era scomparso lo scorso 10 gennaio.

Il cadavere è stato trovato ieri pomeriggio tra Contesse e Villaggio Unrra, a pochi metri dalla spiaggia, nel primo pomeriggio. Il corpo non presentava segni di arma da fuoco o di ferite da arma bianca. Tra le ipotesi quelle che il 42enne possa essere morto per un malore o per il freddo. L’ultimo avvistamento risaliva al 10 gennaio scorso: il 42enne era sparito nel nulla dopo essere sceso da un bus Atm sulla statale 114. Subito era partita la segnalazione dei familiari con appelli sui social, del caso si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto.