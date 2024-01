“Catania, rispondi presente”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli, alla vigilia delle semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie in programma mercoledì in trasferta contro il Rimini (su Telecolor dalle 20 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dallo stadio Romeo Neri, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

“Stiamo bene, siamo consapevoli dell’importanza della partita e di questa competizione. Ho visto una squadra molto carica. Abbiamo convocato tutti, anche gli indisponibili, per stare insieme in una serata molto particolare per noi. Il Rimini è una squadra di grande gamba e intensità, che propone cose interessanti anche sul piano tattico: usa il 4-2-3-1 quando ha la palla e difende a cinque in fase di non possesso abbassando uno dei due mediani sulla linea dei difensori. Mi ha colpito la capacità di esercitare pressione sull’avversario, dal punto di vista fisico sarà una partita probante. Servirà grande intensità per non andare in difficoltà. Avere tanti tifosi al seguito ci riempie di orgoglio, la nostra intenzione è regalare loro una serata speciale. Dalla squadra mi aspetto che tutti rispondano presente all’appello”.

Lucarelli, che dovrà fare a meno dello squalificato Chiricò, è orientato a schierare un undici sulla falsariga di quello che ha vinto in campionato contro il Brindisi. Conferma dunque per Peralta dal 1′ con Di Carmine-Costantino in avanti per un 3-5-2 pronto a trasformarsi in 3-4-1-2. Tra i 24 convocati figura, per la prima volta, anche il portiere dell’Under 19 Ettore Donato, classe 2005. In gruppo tutti i nuovi acquisti, eccezion fatta per Sturaro, non ancora disponibile. Questa la lista completa: 1 Bethers, 2 Curado, 5 Rapisarda, 6 Zanellato, 8 Rocca, 9 Costantino, 10 Di Carmine, 13 Bouah, 14 Kontek, 16 Quaini, 19 Peralta, 20 Popovic, 21 Ladinetti, 23 Welbeck, 27 Castellini, 28 Celli, 30 Cicerelli, 31 Chiarella, 32 Chiricò (squalificato), 33 Zammarini, 35 Donato, 46 Monaco, 90 Cianci, 95 Albertoni.