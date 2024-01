Sturaro è rossazzurro

L’arrivo a Fontanarossa poco dopo le 17, la firma in serata. Stefano Sturaro è un giocatore del Catania. Sbloccatasi martedì con la risoluzione del contratto con i turchi del Karagumruk, la trattativa per portare in rossazzurro il centrocampista ex Juventus e Genoa è giunta alla conclusione annunciata.

Sturaro, 30 anni, 6 presenze nella Super Lig turca nella stagione in corso, è sbarcato nel pomeriggio in aeroporto, accolto dall’ex compagno di squadra Ciccio Lodi, e si è recato in sede per firmare il contratto che lo lega al club etneo sino a giugno 2026.

Il nuovo acquisto rossazzurro può vantare 4 scudetti, 4 Coppe Italia e una Supercoppa italiana vinte con la Juventus, con la quale ha raggiunto anche due finali di Champions League, entrambe vissute in panchina. In azzurro conta 4 presenze e la partecipazione a Euro 2006 (due presenze da titolare con la Nazionale di Conte, nelle gare contro Irlanda e Germania, quest’ultima valida per i quarti e persa ai rigori).

In carriera ha giocato 155 volte in Serie A segnando 6 gol (il primo proprio contro il Catania, nella vittoria del Genoa per 2-0 a Marassi il 2 marzo 2014). Oltre a Juventus (90 partite e 3 reti) e Genoa (106/4), ha indossato le maglie di Verona (10/0) e Modena (10/0), oltre che quella dei turchi del Karagumruk, suo ultimo club primo dello sbarco all’ombra dell’Etna.

Mediano duttile, utile in copertura ma capace anche di inserirsi nell’area avversaria, Sturaro rappresenta il nono acquisto del Catania in questa sessione di mercato e va a infoltire un reparto, il centrocampo, che a breve registrerà anche movimenti in uscita.