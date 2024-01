SOMMATINO (CALTANISSETTA) – Spara in aria per una lite legata a un posteggio. E’ successo a Sommatino ieri sera intorno alle 20. Una donna ha chiamato i carabinieri perché due vicini di casa avevano iniziato a litigare per il posteggio delle auto e uno dei due aveva sparato alcuni colpi d’arma da fuoco. I due si erano spintonati a vicenda nel cortile che utilizzano per posteggiare: uno di loro ha estratto una pistola scacciacani esplodendo due colpi.