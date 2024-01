Fa da spola tra casa e i bar di Picanello per spacciare

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato in flagranza uno spacciatore 46enne pregiudicato, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel popolare quartiere Picanello, dove il 46enne, pregiudicato sempre per reati connessi agli stupefacenti, aveva predisposto un redditizio traffico di droga. Il pusher infatti, aveva messo a punto un preciso modus operandi, consistente nel fare la spola tra i diversi bar e chioschi del quartiere, dove solitamente incontrava i propri acquirenti, ai quali piazzava la propria merce ad un prezzo preventivamente concordato.

Un sistema di vendita ben consolidato: l’uomo prima prendeva le ordinazioni e contrattava il prezzo e dopo si spostava a piedi fino a casa in via Fontanelle, dove recuperava la merce ordinata, da consegnare nel luogo del primo incontro. Gli appostamenti dei carabinieri hanno svelato le mosse del pregiudicato che a pochi metri da casa, un attimo prima di aprire la porta, è stato bloccato. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati, ben nascosti all’interno di un mobile del soggiorno, una busta di plastica con dentro una pietra di cocaina di 20 grammi, altre 20 dosi sempre di cocaina, già pronte per essere spacciate, ed un panetto di hashish di 100 grammi, con la scritta Nicole Kush 120U+. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato, mentre il 46enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.