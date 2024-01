CATANIA – Un 52enne è stato arrestato dalla polizia a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. In un appartamento del quartiere di San Cristoforo, dove è stato bloccato dagli agenti, sono stati sequestrati 45 grammi di droga tra cocaina e marijuana, un’agenda con appunti e la contabilità dell’attività di spaccio, denaro e materiale per pesare e confezionare le dosi. L’arresto è stato convalidato dal gip.