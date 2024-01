SIRACUSA – Roberto Pellicone è il nuovo questore di Siracusa. Si insedierà giovedì prossimo. Nato a Sondrio 61 anni fa, dal luglio 2021 ha ricoperto l’incarico di questore di Barletta-Andria-Trani. Precedentemente è stato questore di Isernia. Ha prestato servizio per quasi dieci anni alla squadra mobile di Reggio Calabria anche come vice dirigente; ha diretto la Digos della questura di Reggio Calabria e poi per circa sei anni ha ricoperto l’incarico di vice questore vicario a Crotone. Dall’ottobre 2015, per circa due anni, ha svolto l’incarico di vicario del questore di Reggio Calabria. Ha frequentato i corsi antisequestro eliportato, di negoziatore in occasione di presa d’ostaggi e antiterrorismo.