Sicilia presa a schiaffi dal vento

Giornata di vento fortissimo in Sicilia. Dopo i danni provocati ieri dal maltempo, stamattina condizioni difficili nel Ragusano: a Vittoria un albero sradicato e un palo della linea elettrica danneggiato, oltre ad alcune coperture e tettoie precarie; i danni maggiori sulla strada che per Acate, in contrada Capraro, dove un tronco ha invaso la strada. A Marina di Ragusa diverse plafoniere dei pali della pubblica illuminazione sono cadute sulla strada; danni al Circolo velico a causa delle onde. Ieri sera a Ragusa allagamenti lungo la bretella che conduce all’Ipercoop.

Raffiche potenti anche a Catania, al momento senza segnalazioni di danni. A Palermo il forte vento ha abbattuto diversi alberi soprattutto nella zona nord della città. Una decina le auto danneggiate. E’ stata una notte intensa di lavoro per i vigili del fuoco con diversi interventi. Grosse piante sono cadute tra Partanna Mondello, Capo Gallo e la zona attorno allo stadio Barbera. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per alcune lamiere divelte dal tetto in via Saffo. Cavi pericolanti invece in piazza San Lorenzo e via Nettuno. A causa del maltempo è caduto un muro di tufo a Montelepre, in via Mazzamartino. La strada è rimasta bloccata. Il Comune ha incaricato una ditta privata che è intervenuta per la rimozione dei conci e per far riprendere la circolazione. Raffiche e onde alte anche ad Agrigento, sul molo di ponente a San Leone. A Licata è crollato un albero in via Architetto, fortunatamente senza feriti. Un grosso pino è ceduto a Sciacca, in via Agatocle. A Favignana, nel Trapanese, una barca si è capovolta.