Lotteria Italia: a Catania 100.000 euro

C’è anche Catania tra le città “toccate” dalla Lotteria Italia. Nella provincia etnea è stato venduto 15 biglietti di seconda categoria che si aggiudicano 100.000 euro. I cinque milioni di euro del primo premio quest’anno vanno a Milano, con il tagliando F 306831. Il secondo, da 2,5 milioni, è stato venduto invece a Campagna, nel Salernitano, mentre il terzo – da 2 milioni – ad Albuzzano, in provincia di Pavia. Gli ultimi due premi di prima categoria, rispettivamente da 1,5 e da un milione di euro, sono stati venduti a Roncadelle, nel Bresciano, e nel paese di Montescudo-Monte Colombo, in provincia di Rimini.

Quest’anno l’Agenzia delle dogane e monopoli ha assegnato in totale 210 premi per un valore complessivo di 17,4 milioni di euro. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 120 mila euro. Stranamente quest’anno non ci sono state vincite a sei zeri nel Lazio, regione di solito molto fortunata. L’edizione 2023 della Lotteria Italia ha comunque fatto riscoprire la passione per il gioco, con una vendita complessiva dei biglietti che ha raggiunto i 6,7 milioni di unità, facendo segnare un +10% rispetto all’anno precedente.

Ecco le serie e i numeri dei biglietti del valore di 100 mila euro ciascuno: P 192527 QUARTU SANT’ELENA (CA); M 245885 PIETRASANTA (LU); F 131600 POLESINE ZIBELLO (PR); F 214883 TRIESTE; D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ); I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA (AR); I 257605 NAPOLI; I 063968 PIACENZA; N 200785 EBOLI (SA); L 207346 OTTAVIANO (NA); C 071644 CATANIA; M 404056 ROMA; P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI); M 462363 ROMA; L 327933 SALACONSILINA (SA).