Si alza di notte per bere, scivola e muore

PALERMO – Un’operatrice sanitaria di 52 anni è stata trovata morta ieri nella sua abitazione in via Marchese Natale, a Tommaso Natale, dove abitava da sola. A lanciare l’allarme i familiari. Sono entrati in casa e hanno trovato la donna riversa a terra con una ferita al volto.

Le indagini condotte dalla polizia e dalla scientifica hanno accertato che si è trattato di un incidente domestico. La donna si sarebbe alzata nella notte per bere un bicchiere d’acqua. La sanitaria che lavorava al Policlinico è scivolata sbattendo la testa sul pavimento. La procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali.