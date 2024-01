CATANIA – In concomitanza con l’avvio dei festeggiamenti agatini, le domeniche 7, 14, 21 e 28 gennaio, 4 e 11 febbraio il mercatino delle pulci di Catania non si svolgerà nel tradizionale sito di via Dusmet ma in piazza Carlo Alberto, e più precisamente nell’area dove ogni giorno si svolge la vendita di indumenti usati.