ALTOFONTE (PALERMO) – Incidente mortale ad Altofonte, dove un 19enne, a bordo di un Honda Sh, ha perso la vita nello scontro con un mezzo della nettezza urbana. I sanitari del 118, giunti sul luogo dell’incidente, non hanno potuto che constatare la morte del giovane. E’ accaduto in via Vittorio Emanuele, all’altezza del distributore di benzina ormai dismesso. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri e dalla polizia municipale.