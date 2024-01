In giro a Catania con piccone e coltello

CATANIA – Controlli dei carabinieri di Catania nel corso della notte nelle aree della movida ma anche sul lungomare, effettuate perquisizioni alla ricerca di armi e droga. I militari, in due circostanze diverse, hanno trovato oggetti idonei a offendere che non possono essere portati né addosso né nelle auto. Nel primo caso i carabinieri hanno trovato, sotto il sedile anteriore di una Fiat Punto, un piccone. Il conducente del mezzo, un 35enne di Lentini che circolava in viale della Libertà, non era un agricoltore, quindi non aveva alcuna ragione per portare al seguito quel tipo di arnese. L’uomo è stato denunciato. E’ stato poi controllato un 54enne ragusano che, nel marsupio che portava a tracolla, aveva un coltello a serramanico. Anche per lui è scattata la denuncia.