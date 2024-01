San Cristoforo, chiuso centro scommesse

CATANIA – La polizia di Catania ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal questore di Catania Bellassai, che ha decretato la sospensione temporanea per 7 giorni dell’attività di un punto scommesse nel quartiere di San Cristoforo. Nel corso dei numerosi controlli eseguiti dai poliziotti sono stati identificati diversi clienti con precedenti giudiziari e di polizia, alcuni pregiudicati per reati di particolare gravità ed allarme sociale, non di rado provenienti anche da altri quartieri e comuni.

Per questi motivi, dopo l’indagine che ha permesso di analizzare i dati, le informazioni e gli accertamenti effettuati dai poliziotti, soprattutto in merito all’abituale frequentazione da parte di persone con precedenti di polizia, il questore ha disposto la chiusura temporanea dell’attività.