AGRIGENTO – Quattro migranti sono stati arrestati, per rissa, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, dai carabinieri. Ieri sera, in piazza Aldo Moro ad Agrigento, è scoppiato il caos: alcuni tunisini e un libico sono venuti alle mani. Qualcuno ha anche utilizzato una mannaia e un coltello e uno dei litiganti è rimasto ferito. I militari dell’arma hanno arrestato, in flagranza, i quattro che hanno da 36 a 23 anni.

Già negli scorsi giorni, sempre a Porta di Ponte che è la zona d’ingresso della via Atenea, c’erano state altre risse o scintille di tafferugli fra immigrati. Due degli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, mentre altri 2 sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della stazione carabinieri del Villaggio Mosè.