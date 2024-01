Salumeria si allaccia a rete pubblica per risparmiare

CATANIA – Nell’ambito di diversi controlli effettuati nei rioni Borgo, Picanello e Barriera è stato sanzionato dalla polizia di Catania il titolare di una giostra per bambini in quanto sprovvisto di regolare licenza, mentre sono stati indagati i titolari di una salumeria-rosticceria per furto aggravato di energia elettrica.

Nello specifico, i titolari attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, ingegnosamente occultato, avevano collegato i macchinari dell’attività a più alto assorbimento energetico al fine di ridurre di oltre il 50% circa i costi della bolletta elettrica.