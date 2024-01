CATANIA – Incrementando i controlli al centro di Catania, con uno schieramento di 30 carabinieri, i militari hanno sorpreso due posteggiatori abusivi in via Beato Bernardo e in piazza Manganelli. Il 50enne e il 76enne stavano chiedendo soldi ad alcuni automobilisti che volevano lasciare le loro macchine in aree di parcheggio comunale. Qualcuno ha riferito di aver subito minacce di danni in caso di mancato pagamento. Per entrambi è scattata la denuncia, con multe complessive di 1.400 euro.