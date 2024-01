Ruba tuta alla Coin: preso

MESSINA – I carabinieri di Messina hanno arrestato un 19enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato. Ricevuta una segnalazione dal personale addetto alla vigilanza antitaccheggio della Coin, i militari sono intervenuti e hanno fermato il 19enne mentre stava uscendo dal negozio. Sottoposto a controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una tuta di una nota marca, rubata dagli scaffali nel reparto di abbigliamento, priva delle placche antitaccheggio.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato arrestato e ristretto nella casa circondariale di Messina Gazzi, in attesa di essere giudicato.