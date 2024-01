PALERMO – Bande di spaccavetrine in azione a Palermo. Due i colpi nelle ultime ore. Ladri sono entrati in azione la scorsa notte nel ristorante Noname in via Paolo Paternostro. Hanno spaccato l’ingresso del locale e hanno portato via bottiglie di vino e altri oggetti. Il bottino è da quantificare. “Questa notte anche noi siamo stati vittima di un delinquente – scrivono i titolari -. Ormai in città le attività commerciali sono continuamente prese di mira, si ha l’impressione che si debba subire tutto questo passivamente. Ci auguriamo di essere gli ultimi, ma a malincuore siamo sicuri che purtroppo non sarà così”.

Tentato furto anche in un negozio specializzato nella vendita di giocattoli. I ladri hanno tentato di spaccare la vetrina dell’esercizio commerciale Katena Toys, in via Napoli. Il colpo però in questo caso non è riuscito. Qualcosa deve avere impedito ai ladri di portare a termine la rapina. Il danno alla vetrina però è stato compiuto. Indagano i carabinieri.