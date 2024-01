Ruba in profumeria prima del volo per Londra

CATANIA – Ennesimo furto sventato dalla polizia di frontiera in servizio nell’aeroporto di Catania. Gli agenti, dopo la segnalazione da parte dei dipendenti di un punto vendita di profumi del furto di una crema di bellezza, hanno identificato e denunciato una passeggera inglese in partenza per Londra. Ispezionando il suo borsone, è stata trovata la crema di bellezza. Intanto il personale della profumeria ha denunciato il furto di altri prodotti, per un valore di 360 euro. Anche questi sono stati trovati nel bagaglio della donna.