Catania: con lo scooter in Ztl minaccia e insulta i carabinieri

CATANIA – E’ entrato in piena Ztl a San Giovanni Li Cuti, in sella a uno scooter con la targa coperta, il 57enne denunciato dai carabinieri per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I militari durante un posto di controllo in via San Giovanni Li Cuti hanno visto passare il 57enne che, noncurante della loro presenza, si dirigeva verso piazza del Tricolore a bordo di un Honda SH con la targa completamente nascosta da una pezza. Fermato per un controllo, lo scooterista catanese, invece di ammettere la propria responsabilità, ha manifestato nervosismo non appena ha capito che stava per essere multato.

Ha cominciato a rivolgere ai militari frasi offensive e minacciose, criticando il loro operato. Si è anche avvicinato a uno di loro e, con aria di sfida, lo ha minacciato invitando poi i militari a risolvere la faccenda al di fuori del loro “orario di servizio” e “senza l’uniforme indossata”. Il 57enne è stato anche multato per 350 euro per aver circolato a bordo del motoveicolo con la targa coperta e per avere omesso di sottoporre a revisione periodica il mezzo.