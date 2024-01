Rapine con l’ascia sull’Etna: preso

CATANIA – Un albanese di 29 anni, Elis Kanani, è stato arrestato per tre rapine violente in provincia di Catania. Il primo colpo risale al 2 dicembre scorso, quando a essere assaltata è stata la tabaccheria Chiarenza di Zafferana: il rapinatore, oltre a minacciarla, ha afferrato il braccio all’anziana titolare, costringendola a consegnare l’incasso di 600 euro per poi darsi alla fuga.

Qualche ora dopo, sempre nello stesso comune, ma questa volta armato di un’ascia, Kanani sarebbe entrato nel “Bleu Bar New”. Qui avrebbe minacciato i due dipendenti e con un fendente d’ascia avrebbe tagliato i fili del registratore di cassa impossessandosi di 160 euro. L’indomani il terzo colpo a Viagrande, stavolta ai danni di una salumeria. Anche in questo caso l’indagato avrebbe mostrato di non avere nessuno scrupolo a utilizzare la violenza, afferrando e scaraventando a terra un cliente che aveva tentato di fermarlo. Con un salto sul bancone avrebbe poi arraffato 200 euro custoditi nella cassa.

Le indagini si sono basate sule immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e sulle dichiarazioni dei testimoni. Ma a incastrarlo è stata la sua macchina, una Alfa Romeo 156 utilizzata per le rapine e filmata nei paraggi. Così i carabinieri si sono presentati da Kanani all’alba del 1° gennaio, poco dopo i festeggiamenti per il nuovo anno.