Picchiano commerciante e fuggono con la cassa

CALTANISSETTA – La polizia ha arrestato due pregiudicati catanesi, padre e figlio che, entrambi armati di coltelli a serramanico, hanno minacciato e percosso il figlio del titolare di un negozio a scopo di rapina, per poi fuggire con il bottino. I due rapinatori in trasferta, dopo essere entrati in un negozio di via Ernesto Vassallo a Caltanissetta, nel quale al momento si trovava il figlio del titolare, lo hanno minacciato con dei coltelli e, dopo averlo percosso, sono fuggiti con il registratore di cassa.

I poliziotti, raccolta la descrizione dei fuggiaschi, li hanno intercettati nell’area di campagna del parco Balate. Uno dei due, un 38enne, sottoposto a libertà vigilata, è stato immediatamente bloccato, l’altro è invece riuscito a superare la linea ferroviaria, facendo perdere le proprie tracce. L’arrestato, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di due coltelli e del denaro rubato dal negozio.

Sono scattate le ricerche per individuare l’altro malvivente e poco dopo il 19enne è stato fermato dagli agenti della polizia ferroviaria nell’atrio della stazione di via Roma. Anche quest’ultimo, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e marijuana. Così, padre e figlio residenti in provincia di Catania, sono stati, rispettivamente, arrestati. Il 38enne si trova in carcere mentre il 19enne è stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.