ADRANO (CATANIA) – Gli agenti di Adrano hanno denunciato un 25enne sorpreso in auto con un pugnale. Durante un controllo i poliziotti hanno fermato un veicolo che si aggirava con fare sospetto in Contrada Naviccia. A bordo viaggiavano tre persone che sono state fermate e perquisite insieme al veicolo. Il giovane è stato trovato con un pugnale, del quale non è riuscito a giustificarne il possesso, e con della marijuana, destinata ad uso personale.