PALAZZOLO ACREIDE (SIRACUSA) – I carabinieri di Palazzolo Acreide hanno denunciato un 76enne e una 67enne per aver realizzato una discarica abusiva all’interno di un terreno di loro proprietà in contrada San Giovanni. I militari nella proprietà degli anziani coniugi hanno scoperto la discarica dove venivano stoccati rifiuti speciali, senza alcuna autorizzazione, in un contesto di assoluto degrado ambientale. I rifiuti trovati sul fondo agricolo, costituiti da materiale derivato da scarti edilizi, hanno totalmente sommerso anche parte di una regia trazzera, antica strada demaniale a fondo naturale, utilizzata nel secolo scorso per il trasferimento degli armenti. I carabinieri hanno sequestrato circa trecento metri cubi di inerti e i proprietari sono stati denunciati.