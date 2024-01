FICARAZZI (PALERMO) – Un bambino di 10 anni è rimasto ferito da un petardo a Ficarazzi, nel Palermitano. Il bambino ha raccolto in corso Umberto il mortaretto che poco dopo gli è esploso in mano. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Di Cristina, ma non è grave: ha una ferita alla mano. Sono intervenuti i carabinieri.