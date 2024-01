Nelle case l’acqua della mafia

CARINI (PALERMO) – Alle prime luci dell’alba i carabinieri hanno arrestato 5 persone (4 finiranno in carcere e una ai domiciliari con il braccialetto elettronico) accusate di essere al vertice della famiglia mafiosa di Carini. Dopo lunghi periodi di detenzione i pregiudicati erano tornati nelle fila dello storico clan inserito nel mandamento di Tommaso Natale/San Lorenzo, accanto a giovani e ambiziosi associati.

Le indagini nel settembre 2022 avevano già portato all’arresto di tre persone per scambio elettorale politico-mafioso (operazione “Feudo”). Ora sono stati delineati gli assetti interni della famiglia e individuate le presunte responsabilità per alcune estorsioni commesse nell’ambito delle mediazioni immobiliari attraverso le cosiddette sensalerie. I vertici dell’associazione mafiosa avrebbero anche gestito una condotta idrica abusiva mediante la quale, dietro pagamento, fornivano acqua per uso civile a una consistente fetta della locale popolazione, che non aveva altre possibilità di approvvigionamento.

L’operazione restituisce un quadro preoccupante, ovvero quello di una Cosa nostra affatto rassegnata a soccombere, che mantiene ancora una piena operatività e che aspira a ritornare potente, riacquistando la capacità militare del passato, soprattutto attraverso il continuo richiamo alle proprie regole fondanti.

Il carcere è stato disposto per Salvatore Abbate, di 55 anni; Giuseppe Passalacqua, 49 anni; John Pipitone, 42 anni e Salvatore Vallelunga, 43 anni. Ai domiciliari con il braccialetto elettronico Vincenzo Vallelunga, 74 anni. Gli indagati sono tutti di Carini.