In volo da Catania col tirapugni nel bagaglio

CATANIA – La polizia in servizio all’aeroporto di Catania ha, ancora una volta, individuato e denunciato un passeggero in possesso di oggetti vietati, occultati all’interno del bagaglio. Nelle prime ore del mattino un catanese di 46 anni, al momento di imbarcarsi in aereo per Pescara, ha consegnato il proprio bagaglio al relativo check-in per stivarlo sull’aeromobile.

Sottoposto al controllo radiogeno di sicurezza, è stata notata la presenza, al suo interno, di un tirapugni, ossia un oggetto atto a offendere. Il proprietario del tirapugni è stato, pertanto, denunciato per il reato di porto abusivo di strumenti per l’offesa alla persona, mentre l’oggetto è stato sequestrato.