Nel Nisseno officine abusive e capi contraffatti

CALTANISSETTA – Controlli della guardia di finanza di Caltanissetta in tutta la provincia per contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione dei marchi. Le Fiamme gialle hanno sequestrato 5 officine abusive, totalmente prive dei requisiti previsti dalle normative fiscali e ambientali. I responsabili sono stati denunciati per non aver adottato le misure di sicurezza opportune per lo smaltimento dei liquidi e dei materiali nocivi, frutto dello scarto da lavoro. Congiuntamente, sono state avviate verifiche sulle posizioni dei lavoratori e sugli obblighi di natura tributaria.

In diverse attività commerciali, sono stati invece sequestrati complessivamente 48.330 prodotti (tra apparecchi elettronici, giocattoli e indumenti) privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza, in violazione del Codice del consumo e delle norme a contrasto della contraffazione. La merce era priva delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti, mentre, per quanto concerne la contraffazione dei marchi, sono stati trovati e sequestrati numerosi capi di abbigliamento di noti brand della moda per violazione delle norme a tutela della proprietà industriale. Per le violazioni sono state elevate sanzioni fino a 200.000 euro.