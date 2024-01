Nel 2024 tre settimane libere con 5 giorni di ferie

Tre settimane piene di vacanza con appena 5 giorni di ferie. Nonostante tre festività (epifania, 2 giugno e 8 dicembre) cadano nel weekend, il 2024 appena cominciato offre più di un’opportunità favorevole in tema di ponti e di break lavorativi.

La prima data da segnare è il 25 aprile, un giovedì: con un giorno di ferie (il 26) se ne possono mettere insieme quattro di relax. Altra data propizia è il primo maggio. La festa dei lavoratori si celebra di mercoledì e, dunque, con due giorni di ferie (lunedì e martedì o giovedì e venerdì) si arriva a un cinque giorni liberi.

Anche Ferragosto cade di giovedì: come per il 25 aprile, basta un giorno di pausa dal lavoro per averne quattro di vacanza. Ognissanti arriva di venerdì, quindi weekend lungo senza bisogno di ricorrere alle ferie.

I giorni di Natale e Santo Stefano cadono di mercoledì e giovedì: un giorno di ferie, venerdì 27, permette di averne cinque liberi. In totale fanno 21 giorni esatti di vacanze.